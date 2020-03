Riaprono le fabbriche Foxconn, Apple rifiata

3 March 2020 – 16:56

(Foto: Craig Ferguson/LightRocket via Getty Images)Una riapertura in agrodolce per Foxconn, il colosso manifatturiero cinese che produce buona parte degli iPhone e iPad venduti in tutto il mondo. Il numero uno Liu Young-Way ha confermato che le linee produttive ripartiranno entro fine mese di marzo durante un incontro con gli investitori, ma per il momento ha dichiarato di non essere in grado di quantificare le conseguenze della chiusura.

Già settimana scorsa qualcosa si stava muovendo e sembrava più che papabile che Foxconn stesse iniziando a scaldare nuovamente i motori al termine della chiusura forzata lo scorso gennaio per via dell’emergenza coronavirus Covid-19. D’altra per ogni settimana che un gigante come Foxconn era fermo, i ritardi nelle consegne di prodotti Apple aumentavano in modo esponenziale.

Liu si è mostrato non certo ottimista con le previsioni relative al trimestre che finirà a marzo “Ci sarà un significativo impatto negativo su base annua per tutti i nostri segmenti di attività principali”, ha dichiarato, specificando inoltre che in questo momento è impossibile sapere se il periodo sarà comunque redditizio o meno.

Il 75 per cento della produzione di Foxconn – altrimenti nota anche come Hon Hai Precision Industry, da cui la sigla in borsa – è localizzato nella Cina continentale e ha subito un grave contraccolpo dalle misure contenitive del contagio intraprese dal governo cinese. Una larga fetta di dipendenti è rimasta bloccata a casa in quella che si può definire come “quarantena nazionale”, con effetti che certo hanno affossato il business, ma che sono riusciti miracolosamente a invertire i numeri fino alla situazione attuale, piuttosto ottimista.

Seppur con linee produttive con le ultime tecnologie, la forza lavoro rimane la risorsa più preziosa per Foxconn più ancora della catena di fornitura di componenti principali, altrettanto martoriata dalla crisi.

Se la consegna di prodotti già esistenti subirà ritardi, la presentazione di nuovi prodotti potrebbe essere ancora più colpita a partire dal fantomatico iPhone Se 2 alias iPhone 9 che sembrava potesse uscire a sorpresa proprio a marzo 2020, ma sul quale ci si può mettere il cuore in pace. Non sembra invece in pericolo la produzione dei nuovi iPhone per il prossimo autunno.

Sarà un anno delicato per Foxconn e gli altri giganti manifatturieri cinesi. Oltre al coronavirus ci sono infatti anche le elezioni presidenziali americane il cui esito potrebbe complicare ancora di più la situazione, costringendo l’azienda a spostare parte della produzione al di fuori della Cina. “Molto dipenderà dalle elezioni – ha confermato Liu – se Trump sarà rieletto allora l’entità della produzione fuori dai confini potrebbe essere ancora più alta”.

