Questo adesivo di Instagram nasconde un segreto

3 Marzo 2020 – 20:28

Lo sticker Sound On che viene utilizzato nelle Storie di Instagram per invitare gli utenti ad attivare gli altoparlanti dello smartphone è uno dei meno recenti in circolazione, eppure nasconde una funzione particolare che, nonostante i mesi passati dal suo debutto, in molti ancora non hanno scoperto.Continua a leggere



Lo sticker Sound On che viene utilizzato nelle Storie di Instagram per invitare gli utenti ad attivare gli altoparlanti dello smartphone è uno dei meno recenti in circolazione, eppure nasconde una funzione particolare che, nonostante i mesi passati dal suo debutto, in molti ancora non hanno scoperto.

Continua a leggere Lo sticker Sound On che viene utilizzato nelle Storie di Instagram per invitare gli utenti ad attivare gli altoparlanti dello smartphone è uno dei meno recenti in circolazione, eppure nasconde una funzione particolare che, nonostante i mesi passati dal suo debutto, in molti ancora non hanno scoperto.

Fonte: Fanpage Tech