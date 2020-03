Quanto conosci il Super Tuesday?

3 March 2020 – 13:53

Il Super Tuesday è la giornata più importante nelle primarie americane, lo spartiacque (con ogni probabilità) decisivo sulla lunga via che porterà alla nomination democratica, per stabilire chi a novembre contenderà a Trump la presidenza. Si vota in molti stati, alcuni tra i più popolosi degli Stati Uniti e viene assegnato un altissimo numero di delegati che, seppur non sufficienti a ottenere la nomination, sono necessari per capire chi da domani potrà ancora ambire all’investitura.

Mentre si susseguono i colpi di scena precedenti all’evento – due candidati di peso hanno abbandonato le primarie nelle ultime 48 ore – c’è molta attesa per la discesa in campo dell’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, che sorprendentemente non ha partecipato alle votazioni nei 4 stati minori in cui si sono già svolte le consultazioni. In attesa di conoscere i primi risultati, che arriveranno nella notte, provate a mettervi alla prova con il nostro quiz:

