La prima serie dei fratelli D’Innocenzo, neovincitori a Berlino, sarà un noir investigativo

3 Marzo 2020 – 15:03

(Foto: Getty Images)È stata un’edizione che ha celebrato l’Italia, quella del Festival di Berlino che si è conclusa domenica scorsa. Oltre all’Orso d’argento come Miglior attore a Elio Germano per l’interpretazione del pittore Antonio Ligabue nel film Volevo nascondermi (nelle sale dal 4 marzo), sono stati premiati anche Fabio e Damiano D’Innocenzo per la Miglior sceneggiatura di Favolacce, il loro secondo lungometraggio dopo il fulminante esordio con La terra dell’abbondanza. Una consacrazione definitiva per i gemelli romani molto apprezzati dalla critica italiana ma anche internazionale, alla quale si aggiunge nelle ultime ore un altro importante tassello: Sky ha deciso di produrre la loro prima serie tv.

Il progetto, ancora senza titolo, inaugurerà le riprese nel 2021, mentre per ora non ci sono molti dettagli per quanto riguarda la trama: si parla di “un noir investigativo che indaga l’animo umano in tutta la sua abissale complessità”. Per Sky Studios, il braccio produttivo delle serie originali del brand europeo, si tratta della prima serie italiana prodotta dal gruppo nostrano guidato da Nils Hartmann. “Sky Studios parla la nostra stessa lingua in termini di ricercatezza, coraggio e ambizione narrativa”, hanno dichiarato i D’Innocenzo: “La serie che realizzeremo insieme sarà la somma di questo comune bisogno di osservare il mondo da angolazioni inedite e insospettabili”.

Favolacce, il film che ha conquistato Berlino, è una favola nera incentrata sulle dinamiche che legano una comunità ristretta di famiglie nella periferia italiana, fra mascolinità tossica e rabbia adolescenziale. La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dal 16 aprile, distribuita da Vision Distribution, guidata sempre da Sky. Nessuna novità, invece, per l’altro progetto seriale che i fratelli D’Innocenzo avevano accarezzato tempo fa con Cattleya e che doveva essere incentrato su un esorcista dei giorni nostri.

