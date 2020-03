Instagram inventa le video-reazioni per l’Igtv

3 March 2020 – 13:20

IGTV logo (foto: Instagram)Instagram è al lavoro su una funzione chiamata Video Reaction, che consentirà agli utenti di rispondere a un video su Igtv con un altro video. A scoprire i retroscena delle applicazioni è stata Jane Manchun Wong che, grazie alla sua abilità nello smontare i codici tramite reverse engineering, è riuscita a mettere gli occhi sulla nuova funzione che Instagram ha iniziato a testare.

Instagram is working on IGTV Video Reactions, allowing people to respond to your IGTV videos with their own pic.twitter.com/dBAiiPFDXk — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 3, 2020

Molto simile ai video di risposta eliminati da YouTube nel 2013, questa funzionalità spinge nuovamente su Igtv, che purtroppo per Instagram sembra un prodotto che non vuole decollare.

Come funziona? Dopo avere visualizzato un video Igtv, un utente potrà accedere alla sezione dedicata alle risposte e, al posto di inserire un commento testuale, potrà registrare o caricare un video. L’obiettivo è di far aumentare le interazioni tra i creatori e il loro pubblico e di conseguenza anche gli utenti che adoperano attivamente Igtv.

Questa ulteriore applicazione, che si aggiunge ai test in corso per inserire delle pubblicità nei video di Instagram tv, in modo che gli utenti possano iniziare a monetizzare, dimostra come la piattaforma stia cercando in tutti i modi di rimpolpare l’offerta della sua televisione, finora poco utilizzata, tanto da aver costretto la casa madre a rimuovere la scorciatoia dal social network. La funzionalità non è ancora stata ufficializzata da Menlo Park né ha ancora una data di rilascio.

