Il coronavirus ha ridotto di un quarto le emissioni inquinanti della Cina

3 Marzo 2020 – 9:03

(foto: Yifan Ding/Getty Images)La rapidissima diffusione del coronavirus, che ha causato oltre tremila morti e contagiato più di 80mila persone solo in Cina, ha avuto un effetto inaspettatamente positivo sull’ambiente. Secondo un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), in Finlandia, pubblicata su carbonbrief.org, le emissioni di carbonio della Cina sarebbero crollate di almeno 100 milioni di tonnellate nelle ultime due settimane. A livello globale il dato fa segnare quasi il sei per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a dimostrazione dell’enorme peso demografico ed economico della Cina. Il motivo è proprio legato alla diffusione del virus che ha fatto diminuire la domanda di carbone e petrolio, con il conseguente crollo delle emissioni.

Analizzando la produzione giornaliera di energia elettrica delle centrali a carbone, i ricercatori hanno scoperto che nelle ultime due settimane si è raggiunto il livello minimo degli ultimi quattro anni, mentre la produzione di acciaio sarebbe scesa ai minimi degli ultimi cinque anni. Ancora, bisogna tornare indietro al 2015 per vedere una frenata così forte anche per le raffinerie di Shandong. Il rapporto specifica che la produzione nel settore industriale si è contratta tra il 15 e il 40 per cento: non va dimenticato che l’epidemia ha causato il prolungamento delle vacanze per il capodanno cinese, come stabilito dalle autorità e in alcuni casi un boom di lavoro da remoto. “Questo ha verosimilmente comportato una diminuzione di circa un quarto, o più, delle emissioni di Co2 del paese nelle ultime due settimane, periodo in cui normalmente si riprendono le attività dopo il capodanno cinese”, si scrive nel rapporto.

Nel frattempo un secondo studio del Crea, che ha analizzato i dati satellitari, evidenzia un crollo del diossido di azoto (No2), gas inquinante legato al traffico stradale, nell’atmosfera durante la settimana successiva al capodanno cinese. Questo sarebbe sceso del 36 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Restando nell’ambito dei trasporti, un’altra misura adottata dal governo cinese – e anche da altri paesi – per contenere il virus ha riguardato il trasporto aereo. Secondo Oag i voli sono diminuiti del 50-90 per cento sulle tratte internazionali e del 60-70 per cento su quelle interne. Sulla base di alcune stime, specifica il rapporto, “questi voli erano responsabili del 17 per cento delle emissioni totali di CO2 del trasporto aereo passeggeri nel 2018, il che implica che le sospensioni e le cancellazioni di voli ancora in corso hanno ridotto le emissioni globali di circa l’11 per cento soltanto nelle ultime due settimane”.

Livelli atmosferici medi di NO2 (molecole per centimetro quadrato) misurati dalla Nasa (fonte: carbonbrief.org)Secondo gli ambientalisti, però, non c’è da cantar vittoria: questa temporanea riduzione delle emissioni potrebbe infatti portare a un effetto opposto, nel caso in cui il governo cinese dovesse reagire sollecitando un incremento della produzione industriale una volta fuori dall’epidemia. “È molto verosimile” – ha detto Li Shuo, portavoce di Greenpeace China – “che nel momento in cui la diffusione del coronavirus dovesse rallentare, potremmo assistere a un aumento della produzione delle fabbriche per compensare le perdite del periodo di inattività“.

