Epic Games ha posticipato i tornei di Fortnite per problemi tecnici

3 Marzo 2020 – 20:27

"Il nostro obiettivo è migliorare le prestazioni prima di dare il via a qualsiasi competizione a premi in denaro", riporta la compagnia tramite Twitter. Di conseguenza c'è il rischio di non avere alcuna informazione legata alla prossima World Cup o qualsiasi altro torneo del battle royale nelle settimane seguenti.



Fonte: Fanpage Tech