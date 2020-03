Coronavirus, le aziende della Silicon Valley annullano eventi e conferenze

3 Marzo 2020 – 14:27

Facebook e Twitter hanno ritirato in questi giorni la propria partecipazione all’annuale South by Southwest di Austin, in Texas, per tenere al sicuro i dipendenti e contenere la diffusione del contagio. Anche Microsoft e Google hanno annullato già due conferenze e si preparano a una decisione difficile.Continua a leggere



