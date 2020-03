Su internet c’è un archivio gratis dei vhs, con 20mila video dagli anni ’90

2 March 2020 – 15:12

(Foto: DRs-Kulturarvsprojekt)Internet Archive, la più grande biblioteca onlibe, ospita una sezione dedicata alle registrazioni su videocassette provenienti da spettacoli televisivi e pubblicità degli anni ’90 e primi anni del Duemila. Se il sito è una miniera di risorse e contenuti per i nostalgici, il cosiddetto Vhs vault, la cassaforte dei filmati su videocassette, offre ore e ore di riprese per fare un tuffo nel passato. Circa 20mila video sono indicizzati in questa sezione. Lo ha scoperto Motherboard, seguendo l’attività di Vista Group, una società che fornisce tecnologia cinematografica e che di recente ha caricato sul sito in un colpo solo oltre 200 registrazioni fatte su vhs.



Se la nostalgia della cultura degli anni '80 e '90 ha fatto la fortuna di serie tv come Stranger Things, Internet Archive raccoglie uno spaccato di quel mondo, in tutte le sue espressioni. Da documentari a video- lezioni di yoga, da filmati didattici a cartoni animati e programmi per bambini, come Bear l'orso della casa blu e Sesame street. E ancora: l'archivio pesca a piene mani dai palinsesti di Mtv, con interviste ai cantanti, videoclip e pubblicità. L'archivio si sta arricchendo. La sola Vista Group viaggia al ritmo di 60-70 nuove aggiunte a settimana.

