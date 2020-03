Se l’Europa non ha nulla da dire su Lesbo, merita di arrendersi al sovranismo

2 March 2020 – 11:48

Al mondo stordito e spaventato dall’infodemia da coronavirus, le immagini che vengono da Lesbo, in Grecia, dovrebbero servire a ricordare che il peggior rischio per l’incolumità di un essere umano continua a venire dai suoi simili: con l’apertura delle frontiere voluta dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan per il rilancio politico della sua campagna siriana, migliaia di profughi (13mila, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni) si sono messi in viaggio verso l’Europa. E ad aspettarli hanno trovato prima l’uso di gas lacrimogeni su bambini in età scolare e il pugno duro dell’esercito greco lungo il fiume Evros, a nord, al confine con la Bulgaria, e poi le barricate sull’isola dell’Egeo: da Lesbo arrivano dispacci di gommoni colmi di famiglie assediate, abitanti inferociti che occupano i porticcioli impedendo ai profughi di sbarcare, persino cacce all’uomo scatenate da picchiatori di estrema destra accorsi sul posto, ingolositi dall’opportunità di menare le mani (a fine giornata, soltanto ieri 6 persone tra volontari e migranti sono state ospedalizzate per aggressioni).

Non sono profughi siriani a voler attraversare il confine di terra tra Turchia e Grecia – come la prima sostiene, mentendo per rilanciare i suoi interessi politici nello scontro con la Russia nel nord della Siria, a Idlib – ma soprattutto afghani, iracheni e africani, nuclei familiari con figli spesso molto piccoli (l’agenzia Reuters ieri parlava di una coppia con un neonato venuto al mondo cinque giorni fa) esposte a ciò che Piero Calamandrei definirebbe ancora “la vergogna e il terrore del mondo”: moli occupati da persone che impediscono ai volontari delle ong e personale delle Nazioni Unite di soccorrere donne e bambini allo stremo, pogrom improvvisati, centri di accoglienza dati alle fiamme, botte, soprusi. E tutto a una manciata di chilometri dalla nostra prossima vacanza.

UNHCR Stage 2 in the north of #Lesvos, that served as a first reception for refugees landing in the north is on fire. It was closed down in the last weeks. An hour before a mob gathered there to attack those on solidarity with #refugeesgr. Video posted here not mine. pic.twitter.com/uJqx87tsAC

— Franziska Grillmeier (@FranziEire) March 1, 2020

Il campo di Moria – da tempo ribattezzato la giungla, simbolo della crisi migratoria messo alla bell’e meglio su una collina esposta al vento di Lesbo – da 3mila persone di capienza massima dichiarata dalle autorità ha raggiunto quota 20mila ospiti, ed è diventato un unico grande slum dove non esistono nemmeno lontane parvenze di diritti, e i migranti sono ostaggio di criminalità e violenza verso i più deboli: sopravvivere a Lesbo ogni giorno è vincere alla lotteria, e non da oggi.

La situazione, però, non è precipitata negli ultimi giorni: è da quasi 5 anni che l’isola dell’Egeo viene lasciata da sola ad affrontare una crisi che non può affrontare da sola, tra stragi in mare, crisi umanitarie nei campi al collasso, sporcizia, leggi inapplicabili o inapplicate e croniche mancanze di personale. L’Unione Europea si è dimostrata ricattabile da Erdogan, con la sua scelta di delegare alla Turchia il controllo delle frontiere tramite un accordo – risalente al 2016, e che ha visto versare 6 miliardi di euro comunitari nelle casse del sultano – che non ha fatto altro che calciare avanti un barattolo sempre più malconcio e pericolosamente tagliente, e oggi l’intesa è diventata carta straccia. I territori di frontiera come l’isola dell’Egeo sono diventati avamposti del regresso, in cui all’umanità è subentrato qualcos’altro, qualcosa di invincibile e spaventoso, un’esasperazione (quella vera, non quella da talk show su Rete4) così profonda e nera da sovvertire anche il riconoscimento degli altri come propri simili, anche se possono dichiararsi colpevoli soltanto di essersi messi in fuga dalla miseria.

La Grecia ora, per bocca del suo nuovo governo filo-sovranista del premier Kyriakos Mitsotakis, ha scelto di sospendere le richieste d’asilo e attuare respingimenti forzati dei migranti che passano il gelido confine a nord e attraversano l’Egeo sui barconi. C’è, drammaticamente, chi giubila: una rapida passata in rassegna dei post taggati #Lesvos su Twitter vi mostrerà l’efferatezza di persone che esultano davanti al video di un fotografo di una ong malmenato senza alcuna ragione apparente, o di tante penose sfumature di i greci si svegliano, beati loro, a corredo immagini di bambini lasciati alla deriva su gommoni speronati, o protagonisti loro malgrado di lanci di oggetti e insulti. Da anni la Grecia affronta un numero di sbarchi e una situazione interna difficili, e dallo scorso autunno la situazione è tornata insostenibile (con grandezze difficilmente paragonabili a quelle che riguardano l’Italia), e se la disumanità è imperdonabile, ciò che la genera è stato sotto gli occhi europei per anni: solo che l’Europa non voleva guardare. E mentre per non guardare provava a nascondere la polvere sotto il tappeto negoziando con la Turchia e la Libia, la polvere è diventata troppa e il tappeto non serve più.

Attualmente 40mila persone – dice l’Unhcr – sono stipate sulle isole greche in attesa di sapere cosa ne sarà delle loro vite, spesso vittime dell’odio più puro e sconsiderato e senza alcun luogo dove andare (tanto che, riportava l’inviato di Repubblica Marco Mensurati ieri, i bambini a Lesbo cercano il suicidio). L’Ue potrebbe battere un colpo, dimostrare a chi la vede come un accrocco di interessi particolaristici di alcune cancellerie che si sbaglia, opporre un’alternativa anzitutto etica e valoriale alla barbarie nei suoi confini, fare in modo che Lesbo non diventi ciò che qualche pasionario di destra ha già definito “le nuove Termopili”. L’abbiamo detto così tante volte da venirci a noia, ma ora è terribilmente vero: questa può essere l’ultima occasione che gli rimane.

