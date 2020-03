Perché la poltrona dell’ad di Twitter è in discussione

2 March 2020 – 11:21

Nel 2015, il fondatore della piattaforma è diventato ceo, dopo le dimissioni di Costolo: ma le sfide per il social sono in salita (foto: Getty Images)Potrebbe esserci un cambio al vertice nel mondo dei colossi tecnologici americani. Il fondo attivista Elliott Management, tra i principali azionisti di Twitter, ha deciso di far valere la propria posizione nell’azionariato del social network per chiedere una svolta nell’assetto manageriale e soprattutto la sostituzione del fondatore del servizio di messaggistica, Jack Dorsey, che oggi ricopre il ruolo di amministratore delegato.

Come riporta Bloomberg, il fondo Elliott ha presentato la sua rosa di nomi per quattro consiglieri all’interno del board di Twitter, a fronte di soli tre posti da riempire. Il colosso americano degli investimenti, che ha una quota societaria pari a circa un miliardo di dollari, punta insomma a garantirsi la maggiore rappresentanza possibile all’interno del social, e chiede soprattutto un amministratore che si dedichi maggiormente agli interessi dell’azienda.

Tra i motivi della pressione da parte di Elliott, c’è il fatto che Jack Dorsey è l’unico amministratore delegato attualmente al timone di due società quotate. Oltre a Twitter, infatti, Dorsey è anche al timone di Square, azienda fintech da lui fondata e che fornisce servizi finanziari e di pagamento con dispositivi mobili. Insomma, il fondo americano lamenta quindi uno scarso impegno nella guida del social network da parte del manager.

Per Elliott questo spiegherebbe gli scarsi livelli di crescita e di innovazione del gruppo. Rispetto ad altri concorrenti, Twitter ha deciso di puntare poco sul rinnovamento della sua offerta. Anche sul piano della Borsa, poi, il social dell’uccellino non se la passa molto bene, dato che da quando Dorsey è tornato ai vertici dell’azienda nel 2015 le azioni del gruppo hanno perso circa il 6,2% mentre quelle del rivale Facebook hanno guadagnato oltre il 121%.

Inoltre, ad aumentare le preoccupazioni di Elliott ci sarebbe anche l’annuncio di Dorsey di volersi trasferire per sei mesi in Africa nel 2020, per esplorare possibili investimenti e nuovi mercati. Ad ogni modo alle richieste di cambiamenti da parte del fondo americano gli investitori hanno risposto positivamente: il titolo ha guadagnato fino al 7,9% nella fase successiva alle contrattazioni regolari.

In passato, peraltro, le pressioni esercitate da Elliott sui consigli di amministrazione delle aziende in cui ha un azionariato attivo hanno sempre prodotto i risultati voluti. Basti pensare al caso dell’amministratore delegato di eBay, David Wenig, che lo scorso settembre si è dimesso anche a causa dei contrasti proprio con il fondo americano.

