L’auto del futuro è come Netflix, la paghi 20 euro al mese

2 March 2020 – 16:08

Elettrica e compatta, è omologata per essere guidata con il semplice patentino AM e può essere acquistata a un canone mensile di 20 euro al mese. Può raggiugnere i 45 chilometri orari, vanta un’autonomia da circa 70 chilometri e si parcheggia anche perpendicolarmente tra due auto parcheggiate in parallelo.

Fonte: Fanpage Tech