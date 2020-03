Il film Parasite diventerà una graphic novel

2 Marzo 2020 – 21:02

Sono passate alcune settimane dall’ultima notte degli Oscar in cui, un po’ a sorpresa, il film coreano Parasite ha infranto ogni record accaparrandosi i premi principali. La pellicola di Bong Joon-ho, però, non smette di avere successo: è stato annunciato, infatti, che il prossimo 19 maggio la casa editrice americana Grand Central Publishing pubblicherà la graphic novel ufficiale tratta dal film. S’intitolerà Parasite. A Graphic Novel in Storyboards, perché sarà appunto basata sulle tavole preparatorie che hanno condotto alla realizzazione del film.

Prima di passare alle riprese vere e proprie, il regista aveva realizzato di proprio pugno gli schizzi delle varie scene del lungometraggio, tanto che gli editori promettono che il volume fornirà “uno sguardo dietro le quinte del making of di uno dei migliori film degli ultimi anni”. Sempre secondo la casa editrice, “le illustrazioni di Bong Joon-ho hanno la stessa forza illuminante della sua scrittura e della sua regia”. Le 304 pagine saranno pubblicate in occasione dell’anniversario dell’anteprima di Parasite allo scorso Festival di Cannes, dove è stato mostrato al pubblico per la prima volta.

La graphic novel non sarà in ogni caso l’unico adattamento che vedremo in futuro: la Hbo sta lavorando anche a una serie tv, affidata allo showrunner di Succession Adam McKay e che dovrebbe esplorare storie connesse con quella raccontata nella pellicola. Fra i nomi di attori potenzialmente coinvolti nel cast, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali: Mark Ruffalo e Tilda Swinton. Nel frattempo, anche un altro film di Bong Joon-ho, Snowpiercer, sta finalmente per debuttare sul piccolo schermo in formato seriale.

