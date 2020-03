Il coronavirus ha contagiato alcuni lavoratori nelle fabbriche di iPhone e Samsung

2 March 2020 – 17:02

Alcuni stabilimenti in Corea del Sud che fanno capo a Samsung e LG sono stati chiusi temporaneamente per via di casi di Covid-19 riscontrati tra i dipendenti o nella loro cerchia di contatti stretti. Gli impianti non riforniscono solamente i due colossi locali, ma molti altri produttori di elettronica in tutto il mondo.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech