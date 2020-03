Gli easter eggs nascosti all’interno degli smartwatch Google Wear

2 March 2020 – 18:16

(Foto: 9to5Google)Milioni di utenti portano al polso uno smartwatch con Google Wear del tutto ignari che a bordo siano nascosti due easter eggs molto simpatici. Ci riferiamo naturalmente a piccoli divertissement nascosti dagli sviluppatori all’interno del codice, attivabili con una sequenza precisa di comandi.

Gli smartwatch con a bordo il sistema operativo Google Wear sono tra i più diffusi grazie all’ampia compatibilità e a prezzi popolari, che si contrappongono al re del segmento ovvero Apple Watch e ad altri principali esponenti del settore come i vari Samsung Galaxy Watch che optano per l’interfaccia Tizen oppure i sistemi operativi proprietari come per i vari FitBit.

Finora sono due gli easter eggs che sono stati scoperti. Il primo è legato alla funzione torcia (flashlight, in inglese). basta infatti eseguire un doppio tap sul touchscreen e mantenere premuto. Il risultato è che si attiverà una sequenza cromatica abbastanza pittoresca.



Il secondo easter eggs è molto più divertente, perché è una vera e propria mini applicazione ludica musicale con una piccola batteria da suonare sempre attraverso il display sensibile al tocco. Ancora una volta la sequenza e la location sono le medesime – in torcia, doppio tap e mantenere premuto, ma con un’azione più rapida.

La schermata cambierà rivelando una serie di pallini colorati. Facendo tap su quelli neri si riprodurranno suoni. È implicito che per funzionare questo mini gioco necessita della presenza di altoparlanti a bordo dello smartwatch. Qui sopra un video di 9to5mac che mostra più da vicino i due easter eggs incorporati in Google Wear.

The post Gli easter eggs nascosti all’interno degli smartwatch Google Wear appeared first on Wired.

Fonte: Wired