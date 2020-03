Coronavirus, come pulire il tuo smartphone senza danneggiarlo

2 March 2020 – 10:31

Per gli esperti il coronavirus non sopravvive a lungo sulle superfici, motivo per cui telefoni e tablet non rappresentano un veicolo di diffusione preoccupante. Chi sentisse comunque il bisogno di dare una pulita ai propri dispositivi però dovrebbe seguire alcune regole per evitare di danneggiarli.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech