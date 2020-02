L’Organizzazione Mondiale della Sanità arriva su TikTok (con i consigli contro il Coronavirus)

29 February 2020 – 17:27

L’Organizzazione Mondiale della Sanità è approdata anche su TikTok proprio in concomitanza con la diffusione del nuovo coronavirus nel mondo. Lo ha fatto per raggiungere anche la fascia più giovane di utenti con informazioni precise e mirate sulle azioni da intraprendere per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2.Continua a leggere



L’Organizzazione Mondiale della Sanità è approdata anche su TikTok proprio in concomitanza con la diffusione del nuovo coronavirus nel mondo. Lo ha fatto per raggiungere anche la fascia più giovane di utenti con informazioni precise e mirate sulle azioni da intraprendere per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2.

Continua a leggere L’Organizzazione Mondiale della Sanità è approdata anche su TikTok proprio in concomitanza con la diffusione del nuovo coronavirus nel mondo. Lo ha fatto per raggiungere anche la fascia più giovane di utenti con informazioni precise e mirate sulle azioni da intraprendere per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2.

Fonte: Fanpage Tech