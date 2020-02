iPad Pro, la nuova tastiera avrà anche il trackpad

29 Febbraio 2020 – 12:42

Nonostante possa sembrare poco utile per un dispositivo dotato di touchscreen ma sicuramente apprezzato e ricercato da coloro che sono abituati ad utilizzare i computer, se c’è qualcosa che manca negli iPad è proprio il mouse, o meglio, una periferica di puntamento di serie che faccia navigare l’utente tra le app e i menù del sistema operativo senza toccare lo schermo. Tuttavia, alcune fonti ci anticipano che Apple potrebbe sopperire molto presto a questa mancanza.

Infatti, secondo un report recente pubblicato da The Information, la società starebbe pianificando il lancio di una nuova tastiera per iPad Pro con trackpad integrato, ossia, il dispositivo – disponibile di serie nei Macbook e come accessorio per i Mac desktop – che consente di muovere il cursore del mouse o attivare determinate funzioni semplicemente con l’uso delle gestures.

Riguardo i materiali del presunto accessorio, ancora una volta Apple potrebbe decidere di utilizzare gli stessi impiegati per le Smart Keyboard Folio che già conosciamo e il suo lancio potrebbe essere programmato contemporaneamente al debutto del nuovo iPad Pro con fotocamera quadrata.

Inoltre, legandoci alle previsioni pubblicate da DigiTimes nel mese di gennaio, a caratterizzare la tastiera potrebbe esserci un sistema di retroilluminazione dei tasti e l’adozione del nuovo meccanismo a forbice: lo stesso introdotto nei portatili della mela.

Ovviamente, trattandosi di rumors, non ci sono informazioni certe a riguardo, ma qualora il presunto keynote Apple del 31 marzo non dovesse essere confermato, non va esclusa la possibilità che la società possa rilasciare l’accessorio senza una presentazione ufficiale e addirittura in anticipo al tablet Pro di nuova generazione.

