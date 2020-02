Coronavirus: positivo un dipendente Google

29 Febbraio 2020 – 10:47

Google conferma la scoperta di un dipendente positivo a Coronavirus presso i propri uffici di Zurigo: sconsigliate le uscite di lavoro verso l’Italia.

