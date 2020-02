Coronavirus: annullato il Festival del Giornalismo

29 February 2020 – 9:40

Il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia 2020 è stato annullato a causa dei rischi di contagio legati al Coronavirus.

The post Coronavirus: annullato il Festival del Giornalismo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico