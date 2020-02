Questo ballo nato su TikTok è finito nel video musicale ufficiale della canzone

28 February 2020 – 14:15

In una scintillante discoteca anni ’70, nel nuovo video di Say So di Doja Cat si vede l’artista statunitense ballare (inizialmente in solitaria) una delle coreografie diventate più famose su TikTok. Ma a un certo punto arriva il colpo di scena: ad eseguire il ballo è Haley Sharpe, Tik Toker con oltre 2 milioni di follower e creatrice della coreografia.

Fonte: Fanpage Tech