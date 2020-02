Non abbiamo bisogno di un “governo del virus”

28 February 2020 – 12:20

(foto: Marco Ravagli / Barcroft Media via Getty Images)L’Italia può sopportare, oltre a uno stress test così intenso come quello imposto dalla diffusione del Sars-CoV-2, anche quello di una crisi di governo? Davvero ha senso insistere in quella direzione proprio adesso, mentre il paese sta prendendo le misure di un’epidemia che potrebbe mettere in ginocchio i nostri conti – già fragili – e ogni prospettiva di crescita, oltre che lasciarci un bilancio devastante anche per il sistema sanitario? Che fine ha fatto il famoso senso di responsabilità? Va bene che gli italiani faticano ormai a distinguere la polemica politica dalle istituzioni, e quindi riservano alle seconde lo scarso rispetto che a volte si merita la prima. Ma così li si aiuta a sbagliare ancora, e di più.

Mentre migliaia di persone lavorano sul fronte dell’emergenza, analizzando centinaia di campioni biologici al giorno; mentre esercito e forze dell’ordine isolano intere cittadine epicentro dei focolai del Nord; mentre il tessuto produttivo cerca di barcamenarsi coi motori d’Italia, Lombardia e Veneto, a mezzo servizio; mentre decine di settori fanno già i conti con i problemi in arrivo e l’industria del turismo registra cancellazioni record anche in zone del tutto estranee al contagio; mentre, peraltro, muoiono persone anziane o malate che per il momento non riusciamo a salvare, alla politica non sembra restare niente di meglio da fare che mettere il dito nella ferita del coronavirus e progettare governissimi con dentro tutti. Che oltre a non servirci, traghetterebbero – dicono gli ideatori, Matteo Renzi e Matteo Salvini – verso elezioni che non avremmo le spalle per sopportare da nessun punto di vista: non da quello economico, né da quello psicologico, né da quello politico, perché che senso avrebbe giudicare un esecutivo dopo mesi in cui l’agenda è stata giocoforza ribaltata nelle sue priorità, e magari lasciare a metà l’opera di ricostruzione (buona o meno buona che sia, intendiamoci)?

Non ci serve ora la polpetta avvelenata di un governo istituzionale di larghe intese che duri pochi mesi e ci riporti al voto in autunno. Lo propone Salvini, che dimostra che quando il gioco si fa duro – e serio – il discorso e la grammatica populisti perdono ogni genere di effetto. Non rassicurano, perché fanno leva sull’incompetenza: si vedono ancora di più in controluce le gambe corte della propaganda; non riescono a motivare, perché non è la motivazione che serve ora ma la prudenza e, di nuovo, la competenza. Insomma, non servono a niente. I passi falsi verranno al pettine, e chi ha eventualmente sbagliato o esitato nella gestione della crisi ne pagherà il prezzo. Ma dopo. Dopo che la situazione si sarà stabilizzata. Non si cambia il primario durante un’operazione.

C’è di più. Il governone non ci serve perché proprio l’ultima settimana di isteria collettiva rappresenta, se possibile, l’ennesima prova per cui Salvini e i suoi bluffano in continuazione e hanno ormai perso ogni genere di autorevolezza. Se sabato pomeriggio il leader della Lega invocava la “chiusura dei confini”, con i primi numeri sulla possibile crisi dell’industria e del turismo al Nord dei giorni seguenti la strategia si è ribaltata senza dignità. È cambiato il focus della comunicazione, il problema sanitario è stato rapidamente archiviato pur non avendo neanche iniziato a capirlo, il segretario ha iniziato a invocare la “riapertura delle fabbriche”. Il tentativo è cioè saldare criticità economiche preesistenti alle conseguenze del virus, saltando come se non esistesse la fase dell’unità nazionale, fondamentale per limitare i danni. Non ci sono parole per definire un simile atteggiamento se non pescandone qualcuna dagli almanacchi del mondo animale, al capitolo predazione.

Non ci serve dunque un governo per finta, perché arriva da un cattivo maestro che ha dilapidato ogni grammo di credibilità nella parabola di tutta la sua vicenda politica, fino allo sciacallaggio quotidiano contro ogni fronte che possa tornare utile ai sondaggi e alle urne. Certo che servirà un piano economico fondamentale, e in questo il leader leghista ha ragione: ma serviva già prima, dato che anche solo poche settimane in queste condizioni rischiano di farci male. Ma non è da Matteo Salvini che può arrivare la formula magica per la ripresa. Né dall’altro Matteo, Renzi, che negli ultimi anni ha infilato un passo falso dopo l’altro. E che dopo essersi preso il merito di aver schivato un governo Salvini lo scorso agosto speriamo non finisca ora per sedercisi di fianco, al capo del Carroccio, in una surreale rimpatriata per il governo del virus.

