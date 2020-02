Napoli City Half Marathon: tre ore per vivere Napoli tutti insieme

28 Febbraio 2020 – 17:27

Una gara che si è corsa, come da tradizione, in condizioni climatiche ottimali, sullo scenario di una delle più belle città al mondo: dal lungomare al Castel dell’Ovo, dal Teatro San Carlo a piazza del Plebiscito, i corridori hanno sfidato soprattutto se stessi in uno dei più caratteristici panorami del Mediterraneo. Lo sport connette sempre, come Open Fiber, che non poteva che essere partner dell’iniziativa.

