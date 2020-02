L’AppGallery di Huawei è il terzo negozio di app più grande del mondo

28 Febbraio 2020 – 20:27

Subito dopo il Play Store di Google e l’App Store di Apple c’è il negozio digitale della cinese Huawei, con 10 miliardi di download in un solo anno. La vetrina virtuale è già presente da tempo in Cina, ma dovrà imporsi anche nei Paesi occidentali per sopperire alla mancanza dei servizi Google che affligge i telefoni del gruppo più recenti.

Fonte: Fanpage Tech