Intelligenza artificiale, firmata oggi a Roma la Call for an AI Ethics

28 Febbraio 2020 – 19:08

Il documento promuove un approccio etico all’IA, in nome di una responsabilità condivisa tra organizzazioni, governi e istituzioni per un futuro in cui l’innovazione digitale e il progresso tecnologico siano al servizio dell’uomo e non viceversa

Fonte: La Stampa