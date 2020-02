Il nuovo look (e le nuove funzioni) di WhatsApp su iPhone

28 Febbraio 2020 – 14:27

Nell’ultima beta dell’applicazione per iOS (la versione 2.20.30.25) è stato introdotto il tema scuro di WhatsApp per iPhone, in una versione decisamente già pronta al rilascio, assieme a nuovi sfondi in tinta unita e un nuovo motore di ricerca avanzato in grado di riconoscere i tipi di contenuti.Continua a leggere



Nell’ultima beta dell’applicazione per iOS (la versione 2.20.30.25) è stato introdotto il tema scuro di WhatsApp per iPhone, in una versione decisamente già pronta al rilascio, assieme a nuovi sfondi in tinta unita e un nuovo motore di ricerca avanzato in grado di riconoscere i tipi di contenuti.

Continua a leggere Nell’ultima beta dell’applicazione per iOS (la versione 2.20.30.25) è stato introdotto il tema scuro di WhatsApp per iPhone, in una versione decisamente già pronta al rilascio, assieme a nuovi sfondi in tinta unita e un nuovo motore di ricerca avanzato in grado di riconoscere i tipi di contenuti.

Fonte: Fanpage Tech