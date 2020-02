Il giorno degli zombi di Romero diventerà una serie

28 February 2020 – 18:04

Forse, gli spettatori più attenti ricordano che la terza stagione di Stranger Things si apre con alcuni dei ragazzini protagonisti che si intrufolano in un cinema per vedere un film dell’orrore vietato ai minori: si tratta de Il giorno degli zombi, capitolo 3 della trilogia di George A. Romero dedicata ai non-morti. La pellicola uscì nel 1985, anno in cui sono ambientati i più recenti episodi della serie Netflix. Ora, però, anche questo titolo horror è destinato a passare al formato seriale: il canale americano Syfy, infatti, ha deciso di ordinare una adattamento in dieci episodi di Day of the Dead, questo il nome originale del film di Romero.

Scritta da Jed Elinoff e Scott Thomas, che saranno anche gli showrunner, la serie seguirà l’intensa storia di sei sconosciuti che dovranno sopravvivere alle prime 24 ore di un’invasione di zombie. L’idea è che, appunto, niente come il dover sopravvivere a un’apocalissi di non-morti possa mettere d’accordo le persone e farle collaborare. Uno dei temi principali del film originale di Romero era proprio la mancata comunicazione fra gli esseri umani che causa un disastro di proporzione epiche, in particolare quando uno scienziato – che tentava di trovare un modo per convivere con gli zombie – viene ostacolato dalla medesima comunità di scienziati.

Un’operazione simile da parte di Syfy era stata annunciata qualche tempo fa, quando si era deciso di trarre una serie anche da un altro classico del film del terrore, ovvero Chucky: La bambola assassina. In queste ore lo stesso canale ha ordinato anche The Surrealtor, storia incentrata su un agente immobiliare, Nick Roman, che assieme al suo team è specializzato nel trattare case infestate o possedute: prima di trovare un compratore interessato, i protagonisti devono cercare di liberare le abitazioni dagli inquilini più “ostinati” e “invadenti’. Sia quest’ultimo lavoro sia Day of the Dead dovrebbero debuttare nel corso del 2021.



