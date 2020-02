Coronavirus: annullato il Salone dell’auto di Ginevra

28 Febbraio 2020 – 13:48

Salta il Salone dell’Auto di Ginevra: le istituzioni svizzere hanno annunciato la sospensione di tutti gli eventi previsti da qui al 15 marzo per ridurre le possibilità di contagio da Coronavirus.

The post Coronavirus: annullato il Salone dell’auto di Ginevra appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico