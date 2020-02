Un criminale ha perso 53 milioni di euro in Bitcoin scordandosi le chiavi di accesso

27 February 2020 – 16:06

È accaduto in Irlanda, dove un trafficante di droga ha convertito i proventi delle sue attività in Bitcoin nel 2011. La valuta ha poi continuato a crescere fino a quando il criminale non ha deciso di conservarla su più conti, trascrivendo le chiavi di accesso su un foglio A4 che ha poi smarrito.

Fonte: Fanpage Tech