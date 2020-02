Torna Carmen Sandiego in un film interattivo

27 February 2020 – 18:00

In pochi, fra quelli che sono cresciuti negli anni’90, possono dire di non aver visto o amato Dov’è finita Carmen Sandiego, la serie animata con protagonista un’abilissima ladra internazionale capace di rubare i cimeli più importanti della storia. Anche i genitori erano contenti, perché il cartone animato era realizzato in modo interattivo e didattico, con l’obiettivo di veicolare informazioni sui luoghi e sulle diverse epoche trattate in ogni episodio. Più di recente Netflix ha riproposto il personaggio in un revival più incentrato su trame adolescenziali e avventurose. Ma non è finita: in queste ore arriva sia l’annuncio ufficiale sia le prime immagini del film interattivo, che permetterà agli spettatori di calarsi nei panni della protagonista.

Come da trailer, nella pellicola animata sarà possibile guidare Carmen Sandiego attraverso una nuova avventura, il cui punto di partenza è il rapimento dei fidi compagni Ivy e Zack da parte della Vile Academy, la scuola per criminali dove la stessa protagonista era stata addestrata. Se non darà una mano a rubare un prezioso gioiello, ai suoi amici verrà fatto il lavaggio del cervello. Per fortuna, Carmen può contare sul Giocatore, ovvero il personaggio che nei vari episodi la guida attraverso il suo computer, ma ci saranno anche gli spettatori a indicarle il percorso scegliendo fra varie opzioni.

Da quello che si può intuire, la complessità delle scelte sarà minima. Resta da capire se ci saranno dei vicoli ciechi in cui gli utenti si potranno infilare, d’altronde il pubblico di riferimento è quello giovanile. Niente a che vedere, dunque, con Black Mirror: Bandersnatch, il primo ed estremamente macchinoso tentativo di Netflix di proporre contenuti interattivi, se non consideriamo i primissimi esperimenti fatti appunto con titoli animati per bambini. Per Carmen Sandiego, in ogni caso, si tratta di un ritorno alle origini, dato che la serie animata originale era in effetti tratta proprio da un videogioco educativo ad alto tasso di interattività. Carmen Sandiego: To Steal or Not To Steal, questo il titolo ufficiale, arriverà sulla piattaforma di streaming il prossimo 10 marzo.

