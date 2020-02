Tik Tok è uno spyware: pesanti accuse da Reddit

27 February 2020 – 18:00

Steve Hoffman, CEO Reddit, lancia pesantissime accuse nei confronti di Tik Tok: è uno spyware, è un pericolo e la sua installazione va evitata.

The post Tik Tok è uno spyware: pesanti accuse da Reddit appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico