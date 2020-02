Tesla in Cina: consegne a domicilio e colonnine disinfettate

27 February 2020 – 12:04

Per combattere il Coronavirus e contribuire ad uscire dall’epidemia, Tesla in Cina ha iniziato ad effettuare consegne a domicilio ed ha organizzato un servizio di disinfezione delle colonnine.

