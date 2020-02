Raspberry Pi festeggia il compleanno e raddoppia la ram

27 February 2020 – 17:19

(Foto: Raspberry)Per celebrare il compleanno del piccolo computer su piastra, Raspberry Pi 4 si presenta nella versione più economica con il doppio della quantità di ram, ovvero da 2 gb. Il prezzo è sempre lo stesso abbordabile di 35 dollari (32 euro circa) del lancio avvenuto otto anni fa. Dopo 30 milioni di unità vendute, si è riusciti in questo sostanzioso taglio (prima era di 45 dollari / 40 euro circa) grazie al fatto che le memorie ddram sono diventate più economiche nell’ultimo periodo.

Il compleanno cadrà esattamente il 29 febbraio, ma la Raspberry Pi Foundation ha messo già a disposizione lo sconto di Raspberry Pi 4 con 2 gb di memoria, il cui prezzo rimarrà così a lungo e non soltanto per le celebrazioni. Una ghiotta occasione per chi volesse tentare esperimenti e un po’ di diy informatico grazie alla board di sviluppo più famosa al mondo.

L’ultima versione, ovvero la Pi 4 model B, è peraltro piuttosto prestante se paragonata alle precedenti. Ufficializzata lo scorso giugno 2019, accoglie un chip Broadcom BCM2711 con a bordo un cpu quad-core a 28 nanometri basato su Cortex-A72 con una frequenza di 1,5 GHz.

A bordo ci sono anche due porte micro hdmi per collegarsi a due display 4k a 30 fotogrammi al secondo, ma volendo si può optare per uno solo a 60 fps. Per la connessione alla rete si può passare dalla porta gigabyte ethernet oppure dalla scheda wireless dual band 802.11ac. Completano il quadro, due porte usb 3.0 type-a e due usb 2.0 type-a oltre che il bluetooth 5.0.

La nuova Pi 4 può garantire otto volte tanto la memoria della prima versione, dieci volte la banda I/O e quattro volte i pixel supportati su display collegati; complessivamente è quaranta volte più potente. È interessante notare che i 35 dollari di otto anni fa valgono 40 dollari secondo le tabelle dell’inflazione. Con questo sconto si avrà dunque un taglio di 5 dollari sull’effettivo valore e un hardware più performante.

Rimarrà a 55 dollari il costo del modello da 4 gb. Ecco dieci progetti da realizzare con Raspberry Pi.



