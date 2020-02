Raspberry Pi 4: uno sconto per l’ottavo compleanno

27 February 2020 – 13:05

La Foundation compie otto anni: per l’occasione la scheda Raspberry Pi 4 Model B con 2 GB di RAM a bordo allo stesso prezzo della versione da 1 GB.

