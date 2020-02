Questo jetpack si monta sulla schiena per volare a più di 400 chilometri orari

27 Febbraio 2020 – 20:28

È l’ultima versione del Jetwing, un’ala in fibra di carbonio che monta quattro turbine e pesa poco più di 50 chili. In una dimostrazione svoltasi a metà febbraio negli Emirati Arabi Uniti, un pilota ha indossato il dispositivo per sprintare fino a 1.800 metri di altezza e prodursi in un volo acrobatico.

Fonte: Fanpage Tech