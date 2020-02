Nintendo ha regalato un nuovo Game Boy a una gamer 95enne

27 Febbraio 2020 – 12:23

(Foto: Pixabay)Una gamer 95enne, un Game Boy rotto e il formidabile servizio clienti di Nintendo: sono questi gli ingredienti di una commovente storia accaduta qualche anno fa, ma diffusa solo nei giorni scorsi dal quotidiano nipponico Asahi Shimbun. A raccontarla è stata Kuniko Tsusaka, la figlia della nonnina.

La madre di Kuniko amava giocare regolarmente con il Game Boy a Tetris per mantenere il cervello e i riflessi allenati. Ma la mitica console portatile Nintendo smise di funzionare proprio negli stessi giorni in cui le condizioni di salute della quasi centenaria peggiorarono. Ed era il terzo Game Boy che alzava bandiera bianca.

Kuniko visitò tutti i possibili centri di riparazione, ma senza avere alcuna possibilità di riportare in vita la console e anche il piano di trovare un Game Boy nuovo o usato naufragò. Sembrava tutto perso, quando un giorno il figlio di Kunico parlò alla nonna di quanto il servizio assistenza di Nintendo fosse noto per cercare sempre di soddisfare le richieste dei clienti.

95歳でゲームボーイを楽しむおばあちゃんと任天堂の「神対応」ならぬ「紙対応」に朝からほっこり。 pic.twitter.com/IAnVU3WwrS

— 埼玉犬也/Saitama.K (@SITM_K) February 20, 2020

Un “servizio divino” ovvero “kami taiou” in giapponese. Ma la nonna fraintese il significato dato che kami taiou può significare non solo divino (神) ma anche carta (紙). E così scrisse una lettera a mano, raccontando la propria disperazione nel non poter più giocare a Tetris, chiedendo aiuto a Nintendo.

In appena una settimana, un pacco arrivò alla porta della 95enne. All’interno una lettera dell’assistenza di Nintendo che si scusava con la signora di non essere stata in grado di poter riparare il Game Boy e – per questo motivo – consegnando un nuovo esemplare della console ormai fuori produzione con il quale si augurava potesse continuare a giocare per lunghi anni.

Così avvenne, la nonnina giocò a Tetris fino a poco prima di morire, a 99 anni. Secondo la famiglia, il Game Boy la aiutò a mantenere una mente sempre lucida e attiva. Una bella storia, che è diventata molto popolare sui social network nipponici.

Se si avessero ancora in casa cartucce Game Boy, ma la console fosse ko una soluzione è Pocket, una soluzione che accoglie i supporti originali facendo anche da emulatore di altre piattaforme.

The post Nintendo ha regalato un nuovo Game Boy a una gamer 95enne appeared first on Wired.

Fonte: Wired