Il controller della Ps5 sentirà battito cardiaco e sudore

27 Febbraio 2020 – 12:23

(Foto: Respawnfirst.com)Ci sono giochi che puntano decisi su emozioni forti, come per esempio i titoli un po’ horror alla Resident Evil, ma anche quelli sportivi o automobilistici dove l’agonismo tira fuori grandi performance. Sony è da tempo che sta studiando un metodo analitico e scientifico per permettere alla console di percepire lo stato emotivo del giocatore.

La via più semplice è quella del cosiddetto biofeedback ossia delle reazioni dell’organismo a seguito delle emozioni che si stanno provando. L’esempio più semplice e immediato è quello dell’agitazione con il battito cardiaco che aumenta in intensità e così la sudorazione. Con l’ultimo brevetto scovato dal portale Respawnfirst si sfrutta il controller Dualshock 5 come sentinella.

Oltre a includere una serie di ottimi aggiornamenti a livello hardware e di funzionalità, il controller della futura console Ps5 potrà infatti captare la frequenza di battito del cuore così come l’attività elettrodermica ovvero proprio la secrezione di sudore nelle mani che stanno impugnando. Utilizzerà questi feedback per informare la console che andrà a regolare autonomamente alcuni parametri interni al gioco.

Non è ancora chiaro verso quale direzione si regoleranno questi parametri, ma è più che verosimile che ci saranno due vie percorribili. La prima è che più il gamer sarà agitato più la difficoltà aumenterà per rendere ancora più immersivo un determinato titolo e rompere la barriera tra il mondo reale e quello digitale del gioco. La seconda è che, per chi volesse evitare di stravolgersi emotivamente e avere al contrario un’esperienza più tranquilla, il gioco mollasse un po’ la presa facendo diminuire la difficoltà e la “cattiveria”.

Possibile che ci sia una possibilità di personalizzazione da parte dell’utente stesso, così da garantire un pieno controllo preventivo. È interessante notare che nel brevetto viene anche citata la PlayStation Camera ovvero la webcam che può anche catturare le immagini per un feedback ancora più completo sullo stato emotivo del giocatore.

L’applicazione di questi dati potrà abbracciare anche il segmento della realtà virtuale, che di tutte le esperienza in realtà virtuale è quella senza dubbio più immersiva e totale. Tante interessanti anticipazioni su Ps5 che potrebbe debuttare a breve in via ufficiale con una vendita attesa per fine anno.

The post Il controller della Ps5 sentirà battito cardiaco e sudore appeared first on Wired.

Fonte: Wired