Facebook studia il ritocco automatico delle foto

27 Febbraio 2020 – 12:13

Facebook (foto: Niall Carson/PA Wire)Facebook è al lavoro su una funzionalità che gli utenti di Google Foto sono già abituati ad utilizzare: il miglioramento automatico delle foto. Analizzando il codice dell’applicazione per Android, la programmatrice statunitense Jane Manchun Wong, regina del reverse engineering, ha scoperto che Facebook sta testando l’inserimento di uno strumento che migliorerà automaticamente le foto caricate sul social network.

Facebook for Android is working on offering auto adjustments for feed photos pic.twitter.com/DyYwu5yRo3 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 24, 2020

In fase di caricamento di una foto, Facebook mette a disposizione dell’utente la funzione “modifica” che, attualmente, consente di aggiungere delle cornici, di ritagliare l’immagine, aggiungere sticker, testo o disegni a mano libera. Il nuovo strumento permetterebbe di correggere automaticamente i difetti di uno scatto, individuati da un’intelligenza artificiale programmata per scansionare le immagini alla ricerca di pecche legate alla luce. Se la fotografia caricata è troppo sovraesposta, o viceversa, lo strumento aggiusta automaticamente l’illuminazione.

Poiché si tratta di uno strumento in fase di test non è ancora noto quali altri accorgimenti potrà compiere lo strumento. Per esempio, se correggerà anche la messa a fuoco o eliminerà l’effetto mosso. Sta di fatto che a Facebook deve essere particolarmente piaciuta la funzionalità utilizzata da tempo da Google, per prendervi spunto e crearne la propria versione. E la funzione potrebbe anche essere estesa a Instagram, che basa il suo successo proprio sulle foto. Lo strumento ora è in fase di test, pertanto non si sa ancora se e quando vedrà la luce.

