Facebook blocca le pubblicità truffa sul coronavirus

27 Febbraio 2020 – 15:13

(foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/GettyImages)Facebook mette un freno ad annunci e fake news sul coronavirus. Mentre in Europa si registrano più casi di persone contagiate da Covid-19, il social network annuncia un giro di vite su post che sponsorizzano cure miracolose o notizie allarmistiche, e che sono proprio aumentati in parallelo al conteggio degli infetti. La misura interesserà anche Instagram.

Già a fine gennaio, quando l’epidemia è entrata nel vivo, Facebook si è unito a Google e Twitter nel tentativo di arginare le fake news riguardati fantomatici rimedi e altre teorie non provate sulla diffusione del virus Covid-19. Ora la piattaforma ha confermato a Business Insider di voler bloccare la diffusione di questa piaga.

“Di recente abbiamo implementato una politica per vietare gli annunci che fanno riferimento al coronavirus creando panico o asserendo che i loro prodotti garantiscano una cura o impediscano alle persone di contrarlo”, ha scritto Kang-Xing Jin, il responsabile salute di Facebook sul blog della società: “Abbiamo implementato anche le politiche per piattaforme come marketplace”.

Un esempio. D’ora in poi, se un post sulle mascherine Ffp2 o Ffp3 dichiarerà che le sue sono le ultime disponibili sul mercato o prometterà l’assoluta protezione dal contagio, Facebook ne vieterà la pubblicazione. Il motivo? Uno slogan del genere potrebbe causare panico. O dare alle persone false informazioni.



Facebook mostrerà dei pop-up informativi quando un utente cerca informazioni sul coronavirus (fonte: Facebook)La stretta anti-fake news sul coronavirus si aggiunge alla politica di divieto totale di annunci no-vax. Oltre alla censura di post con informazioni false, Facebook indirizza gli utenti verso fonti più affidabili in campo sanitario. Per esempio, se si cercano notizie sul coronavirus, gli iscritti visualizzano dei pop up educativi, che rimandano al sito dell’Organizzazione mondiale della Sanità e, in Italia, al ministero della Salute.

The post Facebook blocca le pubblicità truffa sul coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired