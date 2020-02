Dynabook Satellite Pro L50-G con GeForce MX250

27 Febbraio 2020 – 19:48

C’è anche la scheda video NVIDIA GeForce MX250 nel nuovo modello della linea notebook Satellite Pro L50-G proposta da Dynabook nel segmento business.

