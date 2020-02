Coronavirus: Fiamme Gialle contro le speculazioni

27 February 2020 – 15:05

La Guardia di Finanza sta portando avanti controlli e perquisizioni per frenare speculazioni e sciacallaggio online su mascherine e disinfettanti.

