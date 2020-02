Con la Broomstick Challenge “oggi le scope stanno in piedi da sole”, ma la NASA frena: “Non è vero”

27 February 2020 – 7:28

Secondo la Broomstick Challenge, la NASA avrebbe detto che esiste un giorno in cui una scopa può stare in piedi da sola a causa della forza gravitazionale. Ma l’agenzia smentisce: “Possono stare in piedi tutto l’anno, è fisica”.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech