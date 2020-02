Benvenuta Mustang Mach-E: al via le prenotazioni in Italia

27 February 2020 – 16:16

Iniziano oggi le prenotazioni in Italia della Mustang Mach-E, il primo modello completamente elettrico dello storico brand controllato da Ford: una rivoluzione che parte da 49 mila euro.

The post Benvenuta Mustang Mach-E: al via le prenotazioni in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico