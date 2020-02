Un pizzaiolo acrobatico di successo ti spiega i segreti della sua arte

26 February 2020 – 17:14

Vedere un pizzaiolo all’opera è un piacere; vedere una pizza che prende il volo e volteggia è meno comune. Ma un po’ di spinning non fa certo male all’impasto: lo sa bene Justin Wadstein, campionissimo di specialità. Wadstein è un vero e proprio talento della pizza acrobatica, uno dei migliori al mondo a lanciare l’impasto, farlo ruotare, girarlo e riprenderlo al volo. Si potrebbe anzi dire che sposta la pizza con la stessa abilità con cui un campione Nba muove la palla in mezzo a due avversari.

In questo video, Wadstein racconta come è nata la sua passione e regala anche qualche trucco tra i tanti che gli hanno permesso di vincere titoli, quello di di campione nella specialità Triathlon ai World Pizza Games ad esempio. Se non avete mai sentito parlare di queste competizioni a base di pizza acrobatica, è tempo di aggiornarsi: esistono dagli anni Ottanta e nel tempo sono diventate sempre più sofisticate e spettacolari (c’è anche chi fa volteggiare una pizza mentre la stessa va a fuoco, per dire).

