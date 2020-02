Sono iniziate le riprese di Jurassic World 3. E adesso sappiamo anche il titolo

Sono ufficialmente iniziate le riprese del terzo capitolo di Jurassic World, la saga che funge da sequel alla serie di film cult degli anni Novanta Jurassic Park. L’annuncio è stato dato direttamente dal regista Colin Trevorrow, che ha postato un’immagine su Twitter con la scritta “Day One” (“Giorno 1”). Dal ciak inquadrato nella foto, inoltre, si desume una nuova informazione che soddisferà la curiosità dei fan più accaniti: il titolo sarà Jurassic World: Dominion.

Trevorrow torna qui alla regia dopo aver diretto Jurassic World e aver lasciato il timone di Jurassic World: Il regno distrutto a Juan Antonio Bayona, rimanendo comunque come produttore esecutivo assieme a Steven Spielberg, a sua volta produttore fin dalla trilogia originale. In questo terzo capitolo rivedremo in azione i protagonisti dei film precedenti, ovvero Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy e Justice Smith. Nel cast torneranno anche i volti storici di Jurassic Park: oltre a Jeff Goldblum, già visto nella pellicola prima, torneranno a rivestire i vecchi panni anche Laura Dern, fresca di premio Oscar, Sam Neill e BD Wong. “Come ho detto a chi sta facendo la nuova serie: se fate un ultimo capitolo dovete lasciare che ritorni anche Ellie Sattler”, aveva annunciato Dern nel 2017 in riferimento al ruolo della dottoressa che ora tornerà a interpretare ufficialmente. Fra le new entry assolute, invece, troviamo Mamoudou Athie (The Get Down) e DeWanda Wise (She’s Gotta Have It).

Al suo debutto in questa serie sui dinosauri preistorici redividi c’è anche Emily Carmichael che, dopo le esperienze nella scrittura di film come Pacific Rim Uprising e The Black Hole, contribuirà alla sceneggiatura assieme a Trevorrow, partendo da un’idea messa a punto da quest’ultimo con Derek Connolly. Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale a luglio 2021.

