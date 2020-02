Lavoro agile e Coronavirus: dettagli e modulistica

26 February 2020 – 18:41

Vedi tutti i dettagli sul decreto attuativo per le misure emergenziali sul Coronavirus: così sarà regolamentato il lavoro agile nelle regioni colpite.

The post Lavoro agile e Coronavirus: dettagli e modulistica appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico