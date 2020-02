La vera vittima del Coronavirus è il cinema

26 February 2020 – 12:08

La botta è stata fortissima e non c’è salvezza all’orizzonte.

Il weekend appena passato è stato un bagno di sangue per i cinema. La chiusura di molte sale del nord Italia per via dell’emergenza legata al coronavirus nella sola giornata di domenica ha contribuito ad un -40% rispetto al weekend precedente e -30% rispetto allo stesso weekend di un anno fa. Un tonfo sonoro che è stato solo il first strike. Perché già dalla domenica sera in tv Carlo Verdone ed Elio Germano (uno da Mara Venier, l’altro da Fazio) avevano annunciato il rinvio dell’uscita prevista per il prossimo weekend dei loro film (Si vive una volta sola per Verdone, Volevo nascondermi per Germano, anche in concorso in questo momento alla Berlinale).

Il lunedì successivo è stato un rincorrersi di annunci, quasi tutti i film previsti si sono spostati, quasi tutti a data da destinarsi, ma non solo le uscite di questo weekend, anche quelle del successivo. La Disney ha spostato il suo cartone Onward dal 5 Marzo al 16 Aprile, la Sony ha spostato ben tre dei suoi film a data da destinarsi e a cascata tutti gli italiani. Siamo già intorno alla decina di titoli spostati. Nessuno vuole uscire in un momento in cui così tante sale sono chiuse e così poche persone hanno intenzione di andare al cinema. Rimangono in programmazione unicamente quei film che ritengono che, fatta fuori molta concorrenza, potranno beneficiare di un mercato meno affollato e capitalizzare le sale ancora aperte.

Non è chiaro quali e quante saranno queste sale aperte. Perché se le 5 regioni del Nord interessate dai provvedimenti governativi (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) hanno iniziato a chiuderle, molte altre in regioni ancora non toccate dal virus sono preoccupate e comunque vedono il pubblico in fortissimo calo. Lunedì, con i cinema già chiusi, il calo è stato del 65% rispetto allo stesso giorno del 2019, martedì è stato del 70%. Le sale del settentrione hanno infatti un peso specifico molto forte, decisamente superiore a quelle del meridione e paragonabile a quelle del centro. La loro defezione porta al crollo di tutto. E i singoli film, che hanno proprio nella vita in sala una parte determinante della propria vita economica, il grosso del loro ritorno, non intendono uscire in queste condizioni e andare in perdita.

La situazione è così grave per il settore che i rappresentanti degli esercenti chiedono al governo lo stato di crisi e quindi un aiuto, mentre vista la volatilità dell’opinione e del panico pubblici rimane imprevedibile il tempo che sarà necessario perché gli affari tornino ad un livello normale. Intanto a cascata anche tutta la pubblicità, la cartellonistica, le campagne online e il business del marketing dei film rimandati subisce un arresto, con conseguenze per tutte le attività che girano intorno al cinema. L’annullamento delle campagne pubblicitarie vuol dire che non solo un buco nei guadagni per tutto il periodo in cui non esce nulla ma anche che quando questi film rimandati usciranno probabilmente non imposteranno di nuovo campagne dal valore uguale a quelle perdute, perché l’azione è stato un danno economico anche per loro. Sono soldi che non torneranno più.

Elio Germano in Volevo NascondermiPiù in generale ancora il settore dello spettacolo dal vivo ha perso 10 milioni di euro con 7.400 spettacoli saltati e solo in una settimana. Le scuole non vanno in gita ma anche Ascanio Celestini e Massimo Popolizio, con i loro rispettivi spettacoli, non vanno in scena e non è chiaro se si riuscirà a trovare un altro momento libero in cui possano farlo. Anche perché non è chiaro fino a quando tutto rimarrà chiuso. In quella che è la più grande emergenza sanitaria del nuovo secolo, immensa se paragonata al basso numero di contagiati, l’impressione è che il settore del cinema e degli spettacoli dal vivo, per la loro caratteristica aggregativa, sia solo la prima vittima.

The post La vera vittima del Coronavirus è il cinema appeared first on Wired.

Fonte: Wired