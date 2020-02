La nuova app di YouPorn è una TikTok a luci rosse

26 February 2020 – 12:16

(Foto: YouPorn)YouPorn ha presentato un’applicazione ufficiale chiamata Swyp che si mette a disposizione con l’obiettivo ottimizzare l’esperienza di fruizione dei contenuti per adulti caricati sul portale sui dispositivi mobile come gli smartphone Android e iOs. Basta una prima rapida occhiata per pensare subito a TikTok.

Proprio come l’app più popolare del momento, infatti, anche Swyp basa tutta l’esperienza su una serie di swipe, da cui il nome, con la “Y” al posto della “I” per riprendere il nome del sito. Con queste gestures ci si può muovere nell’immenso catalogo a disposizione, con passaggi rapidissimi da una clip all’altra e dalle miniature alla visualizzazione a pieno schermo.

Servono pochi movimenti del polpastrello sullo schermo per gestire il tutto. Si può mantenere lo smartphone in verticale o meglio in orizzontale per passare subito al full screen. Strisciando il dito da sinistra a destra (o dal basso all’alto se in modalità panoramica) si passa al video successivo, da destra a sinistra (alto a basso) per il precedente e dal basso all’alto (destra verso sinistra) per il pieno schermo.

C’è una piccola precauzione per chi ama svagarsi con i contenuti per adulti opportunamente appartato anche in luoghi pubblici. I filmati del rullo principale, quello con le miniature, sono infatti senza suono. Soltanto aprendo in full screen il filmato si può fare tap sull’icona del suono e appagare anche il senso dell’udito.

Le somiglianze con TikTok non si limitano all’interfaccia e alle gestures perché coinvolgono anche il machine learning. Più l’utente utilizza l’app più questa capisce i suoi gusti. Qualcosa che nel mondo del porno può essere molto importante, va da sé. Il sistema studia quali video vengono aperti in full screen e per quanto tempo e quali vengono scartati oppure chiusi subito, per garantire suggerimenti e proposte in linea con le preferenze.

Queste informazioni vengono protette e non diffuse pubblicamente, ha raccontato InputMag. D’altra parte YouPorn aveva già da tempo aperto alla funzione di accesso privato tutelando i visitatori frequenti che possono utilizzare un numero id univoco e non una mail.

Il download di Swyp è gratis per Android e iOs, qui il sito ufficiale, naturalmente zeppo di immagini per adulti.

