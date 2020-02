Infratel e GARR per banda ultralarga nelle scuole

26 Febbraio 2020 – 19:47

Stretta di mano tra Infrate e GARR con l’obiettivo di portare la banda ultralarga nelle scuole del paese: la sperimentazione parte dalla Puglia.

