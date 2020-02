Il Salone del Mobile di Milano slitta a giugno per l’allerta coronavirus

26 Febbraio 2020 – 0:02

Design Week a Milano (Getty Images)Il Salone del Mobile di Milano slitta a giugno. A causa dell’allerta coronavirusa, la fiera del design trasloca nella settimana dal 16 al 21 giugno dalla sua iniziale collocazione ad aprile. A deciderlo è stato un consiglio d’amministrazione straordinario di Federlegno, l’associazione di categoria dietro il Salone del Mobile.

Per questa edizione, la 59esima della storia del grande evento, sono attesi 2.200 espositori e oltre 600 giovani designer. Già sulla fiera pesava l’assenza dei cinesi, che l’anno scorso sono stati uno degli elementi determinanti del successo della settimana meneghina del design. E ora si aggiunge l’incognita delle misure restrittive legate al coronavirus, che hanno già fatto abbassare le saracinesche a fiere internazionali di primo piano, come Mido (il salone degli occhiali di Milano) e Cosmoprof (l’evento internazionale dedicato alla cosmetica di Bologna).

Da qui una decisione di cui si vociferava da qualche giorno: spostare in avanti il Salone. Così ha deciso il cda, a cui hanno preso parte il presidente di Federlegno, Emanuele Orsini, e il numero uno dell’evento, il patron di Kartell Claudio Luti. Anche perché la fiera del mobile porta a Milano uno straordinario indotto in città, legato agli eventi della settimana del design e del Fuorisalone. L’anno scorso Atm, l’azienda dei trasporti del capoluogo lombardo, ha registrato 400mila ingressi in più in metropolitana proprio in corrispondenza del Salone del Mobile.

“Sto chiedendo agli amici del settore dell’arredamento uno sforzo perché in questo momento Milano non può fermarsi”, ha dichiarato il sindaco del capoluogo lombardo”, Giuseppe Sala: “Non è facile oggi avere la volontà di chiamare da tutto il mondo visitatori e convincere gli operatori”. E poi ha aggiunto: “Chiedo al governo di intervenire e di dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia”. Appello infine agli albergatori a calmierare i prezzi delle camere degli hotel, per non far desistere i visitatori.

